Нани: многие футболисты «Манчестер Юнайтед» не поспевают за Бруну Фернандешем

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани, в нынешнем сезоне выступающий за турецкую команду «Адана Демирспор», поделился мнением о соотечественнике и полузащитнике «красных дьяволов» Бруну Фернандеше.

«В «Юнайтед» уже есть отличные игроки. Например, у них есть Бруну Фернандеш. Если бы Бруну играл плохо, я бы тоже критиковал его, но он прикладывает много усилий и жертвует собой ради команды. Мы видим это. Он усердно работает, полностью выкладывается и вносит свой вклад. Просто многие другие не поспевают за этим», — приводит слова Нани ESPN.

Напомним, в нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.