«Сбылась детская мечта». Родриго поделился эмоциями от продления контракта с «Реалом»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился эмоциями после того, как он продлил свой контракт со «сливочными» до 2028 года.

«Мечта ребёнка только что сбылась! В самых смелых мечтах я не мог себе представить жизнь в самом большом клубе мира!

Выражаю благодарность Богу, своей семье, друзьям, болельщикам и всем, кто связан с «Реалом» Мадрид.

Я с мадридским «Реалом» с 2001 по 2028 год. Впереди ждёт большое количество историй. «Реал» Мадрид, я люблю тебя!», — написал Родриго в своей социальной сети.

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн. Предыдущее соглашение бразильца с мадридским клубом было рассчитано до конца июня 2025 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.