Одоевский: из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Рассчитываю вернуться и доказать

Вратарь «Зенита», проводящий текущий сезон в аренде в «Волгаре», Даниил Одоевский прокомментировал победу в матче 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:0).

«Уже настраивались на серию пенальти? Не задумывались об этом, концентрация должна быть до конца. Что у нас, что у другой команды. Хотя то, как исполнил Лесников… Лес — Роналду!

Что испытываю после того, как сокрушили «Акрон»? Спокоен, сделали дело. Вообще хочется играть — и играть хорошо. Сегодня это получилось. Не сказал бы, чтобы готовился как-то по особенному, просто хотелось провести хороший матч против хорошей команды.

Последние два матча, когда ворота «Волгаря» защищал Олег Смирнов, у меня была травма? Нет, просто приболел.

В прошлом сезоне в весеннюю стадию Кубка России пробилась ульяновская «Волга», тоже, как и «Волгарь», замыкавшая таблицу Первой лиги? Не знал, что «Волга» была на дне таблицы. Но надеюсь, что эта победа даст положительный импульс. Что может играть, можем терпеть. До зимней паузы четыре тура — и надо подниматься оттуда в этот отрезок. Других вариантов нет!

Есть ли предпочтения по сопернику в следующем раунде Пути регионов? Даже не знаю… Со всеми будет интересно и тяжело. Против «Ахмата» играл за «Зенит», и тогда меня удалили. Вот такого же сценария не хотелось бы (улыбается).

Какие были договорённости с «Зенитом», когда уходил в аренду в «Волгарь»? Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договорённости? Я хочу играть. Неважно где — но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде. Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» — и доказать», — приводит слова Одоевского Metaratings.