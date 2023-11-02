ЦСКА интересуется защитником «Коринтианса» Бруно Мендесом

Московский ЦСКА интересуется 24-летним уругвайским защитником «Коринтианса» Бруно Мендесом.

«ЦСКА интересуется центральным защитником «Коринтиаса» Бруно Мендесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Уругваец входит в шорт-лист кандадитов на усиление позиции защитника в зимнее трансферное окно».

Мендес является воспитанником уругвайского «Уондерерс», откуда в феврале 2019 года перебрался в нынешний свой клуб по информации Transfermarkt за € 3,1 млн. Летом 2021 года отдавался на сезон в аренду в бразильский «Интернасьонал». А с лета 2022 года начал наигрываться в основном составе «Коринтиаса».

В этом сезоне Бруно принял участие в 48 матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился, но при этом отыграл 3321 минуту на поле.