Самедов: из российских игроков только Головин соответствует европейскому уровню

Бывший игрок «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов поделился мыслями о полузащитнике «Монако» Александре Головине и игроке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Кто из наших игроков соответствует европейскому уровню? Только Александр Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден.

Почему Алексею Миранчуку не удаётся закрепиться в «Аталанте»? Сложно сказать. Лёша большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в «Торино». Однако в «Аталанте» сами видите — у него нет шансов себя показать», — приводит слова Самедова «Российская газета».