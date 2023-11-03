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Самедов: из российских игроков только Головин соответствует европейскому уровню

Самедов: из российских игроков только Головин соответствует европейскому уровню
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Бывший игрок «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов поделился мыслями о полузащитнике «Монако» Александре Головине и игроке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Кто из наших игроков соответствует европейскому уровню? Только Александр Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден.

Почему Алексею Миранчуку не удаётся закрепиться в «Аталанте»? Сложно сказать. Лёша большой мастер, но, к сожалению, что-то у него не получается. Хотя в прошлом сезоне он неплохо себя проявил в «Торино». Однако в «Аталанте» сами видите — у него нет шансов себя показать», — приводит слова Самедова «Российская газета».

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