Клиники Роналду и Джорджины Родригес проверят на уклонение от налогов в Испании

Сеть клиник футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес проверят на уклонение от налогов в Испании, сообщает El Confidencial.

Налоговая служба Испании открыла дело в отношении сети клиник Insparya Hair Medical Clinic, принадлежащей Роналду и Джорджине Родригес. Предположительно в период с 2019 по 2021 год клиники предоставили счета без учёта НДС не менее чем 218 клиентам.

Сообщается, что компания классифицировала услуги по пересадке волос как «медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению алопеции» – согласно законодательству Испании, медицинские услуги не облагаются НДС. Однако налоговая инспекция считает, что услуги по трансплантации волос носят эстетический характер и должны облагаться налогом в размере 21%. Также начато расследование относительно уплаты корпоративного налога в 2019-2020 годах.

Отмечается, что стоимость некоторых операций по пересадке волос в клиниках варьируется от € 4,5 тыс до € 8,75 тыс.

В Insparya Hair Medical Clinic заявили, что все законы налогообложения строго соблюдаются. В частности, компания предоставила отчёт ВОЗ и экспертизу врача-дерматолога, чтобы доказать, что алопеция действительно является заболеванием, а не эстетическим дефектом.