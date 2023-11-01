Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду на два больше

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». По мнению журналиста, в этом году награду заслужил форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, к тому же, по его мнению, Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше за карьеру, а нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — на два больше.

«То, что Месси нелепо выиграл «Золотой мяч» в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду должен был выиграть ещё два «Золотых мяча», а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец», — написал Морган соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 30 октября в парижском театре Шатле прошла церемония вручения «Золотого мяча». Месси обошёл в голосовании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (второе место) и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе (третье место).

В сезоне-2022/2023 сезоне Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мирового первенства.

Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Месси в € 35 млн.