Лев Яшин вошёл в рейтинг лучших игроков ЧМ в истории по версии по версии FourFourTwo

Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории чемпионатов мира.

Первое место занял бразильский нападающий Пеле. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Пеле, Бразилия.

2. Лионель Месси, Аргентина.

3. Диего Марадона, Аргентина.

4. Роналдо, Бразилия.

5. Зинедин Зидан, Франция.

6. Франц Беккенбауэр, Германия.

7. Килиан Мбаппе, Франция.

8. Эйсебио, Португалия.

9. Мирослав Клозе, Германия.

10. Гарринча, Бразилия.

Легендарный советский голкипер Лев Яшин занял в рейтинге 16-е место.

«Любовь России к этому голкиперу берёт своё начало из блестящей игры Льва Яшина в сборной Советского Союза в 50-х и 60-х годах.

Чёрный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарём, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвёртое место в 1966 году, и был включён в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», говорится о Яшине в издании.