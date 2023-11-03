Оздоев: в ПАОКе сразу сказали, что красный цвет недолюбливают. В «Зените» такого не было

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев поделился ожиданиями от главного дерби Греции в ближайшее воскресенье с «Олимпиакосом». Интересно, что в день матча Оздоеву исполнится 31 год.

«Для меня это будет первая игра с «Олимпиакосом». Надеюсь, получится классный матч. У них хорошая команда, у нас — тоже. Посмотрим, победит сильнейший. Пока не вникал в историю соперничества ПАОКа с «Олимпиакосом», но, когда пришёл в команду, мне сразу сказали, что красный цвет здесь недолюбливают. Я спросил: «Почему?» Ответили: «Олимпиакос». Для ПАОКа это самый принципиальный соперник. Хотя моё мнение: цвет не играет особой роли. Главное — их обыгрывать.

Никогда не сталкивался с таким в «Зените». Никто не говорил, что красное нельзя носить. Для меня самое главное, что команда показывает на футбольном поле. Если выигрывает, любой цвет можно носить», — рассказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.