Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 11-го тура Серии А сезона-2023/2024
Сегодня, 3 ноября, матчем «Болоньи» и «Лацио» стартует 11-й тур итальянской Серии А сезона-2023/2024. Игры этого тура чемпионата Италии запланированы на 3, 4, 5 и 6 ноября.
Чемпионат Италии, Серия А, сезон-2023/2024, 11-й тур:
3 ноября, пятница
- 22:45 мск. «Болонья» — «Лацио»;
4 ноября, суббота
- 17:00 мск. «Салернитана» — «Наполи»;
- 20:00 мск. «Аталанта» — «Интер»;
- 22:45 мск. «Милан» — «Удинезе»;
5 ноября, воскресенье
- 14:30 мск. «Верона» — «Монца»;
- 17:00 мск. «Кальяри» — «Дженоа»;
- 20:00 мск. «Рома» — «Лечче»;
- 22:45 мск. «Фиорентина» — «Ювентус»;
6 ноября, понедельник
- 20:30 мск. «Фрозиноне» — «Эмполи»;
- 22:45 мск. «Торино» — «Сассуоло».
Напомним, действующим чемпионом Италии является «Наполи», который стал победителем Серии А по итогам сезона-2022/2023.
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