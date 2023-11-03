Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 11-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 3 ноября, матчем «Болоньи» и «Лацио» стартует 11-й тур итальянской Серии А сезона-2023/2024. Игры этого тура чемпионата Италии запланированы на 3, 4, 5 и 6 ноября.

Чемпионат Италии, Серия А, сезон-2023/2024, 11-й тур:

3 ноября, пятница

22:45 мск. «Болонья» — «Лацио»;

4 ноября, суббота

17:00 мск. «Салернитана» — «Наполи»;

20:00 мск. «Аталанта» — «Интер»;

22:45 мск. «Милан» — «Удинезе»;

5 ноября, воскресенье

14:30 мск. «Верона» — «Монца»;

17:00 мск. «Кальяри» — «Дженоа»;

20:00 мск. «Рома» — «Лечче»;

22:45 мск. «Фиорентина» — «Ювентус»;

6 ноября, понедельник

20:30 мск. «Фрозиноне» — «Эмполи»;

22:45 мск. «Торино» — «Сассуоло».

Напомним, действующим чемпионом Италии является «Наполи», который стал победителем Серии А по итогам сезона-2022/2023.