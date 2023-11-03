Игрок ЦСКА Заболотный высказался о своём голе в ворота «Оренбурга» в матче Кубка России

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой забитый гол в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

«Была хорошая подача с левого фланга, мы с Гойковичем столкнулись в борьбе, мяч пролетел между нами. Келлвен хорошо замкнул дальнюю штангу. Так получилось, что я сориентировался и забил. Была и удача, но рефлекторно получилось всё равно хорошо», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

По итогам шести сыгранных матчей Кубка России ЦСКА расположился на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков.

Отметим, ЦСКА является действующим победителем Кубка России. Команда в финальном матче прошлого сезона обыграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 6:5 в серии пенальти).