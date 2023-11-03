Наумов: Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт — победа всем нужна

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Спартаком».

«Нестабильность «Спартака» никак не отразится на результатах «Локомотива» в этой игре. На дерби все настраиваются, это особенный матч. Обе команды будут максимально заряжены, чтобы выиграть матч. Победа всем нужна. Не думаю, что будет много голов, но борьба будет очень интересной. Дзюба в таких матчах обычно отличается. Думаю, что Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» 5 ноября. Игра пройдёт на «РЖД Арене», начало встречи — в 19:30 мск.

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