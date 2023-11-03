Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт — победа всем нужна

Наумов: Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт — победа всем нужна
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Спартаком».

«Нестабильность «Спартака» никак не отразится на результатах «Локомотива» в этой игре. На дерби все настраиваются, это особенный матч. Обе команды будут максимально заряжены, чтобы выиграть матч. Победа всем нужна. Не думаю, что будет много голов, но борьба будет очень интересной. Дзюба в таких матчах обычно отличается. Думаю, что Дзюба свой гол «Спартаку» обязательно забьёт», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» 5 ноября. Игра пройдёт на «РЖД Арене», начало встречи — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Купить билет на матч «Локомотив» – «Спартак» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Материалы по теме
Фото
Защитник «Локомотива» Тикнизян расписался с телеведущей Яной Ромашкиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android