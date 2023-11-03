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Агент Муминов: летом к Шомуродову был интерес от двух российских топ-клубов

Агент Муминов: летом к Шомуродову был интерес от двух российских топ-клубов
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Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов заявил, что в нападающем «Ромы» Эльдоре Шомуродове были заинтересованы два российских топ-клуба.

«Был предметный интерес от двух российских топ-клубов. Одно предложение — из Москвы, другое — от лидера чемпионата. Но, посоветовавшись, приняли решение пока остаться в Италии. Какова дальнейшая стратегия развития карьеры Шомуродова? Давайте без лозунгов. Сейчас Шоме надо собраться, вернуть былую уверенность и результативность — а потом уже появятся самые неожиданные развилки. Летом-2024 у Эла останется год контракта с «Ромой», к нему есть серьёзный интерес из Турции и с Ближнего Востока. Там и посмотрим», — приводит слова Муминова Sport24.

В нынешнем сезоне Шомуродов выступает за итальянский «Кальяри» на правах аренды.

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