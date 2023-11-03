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Оздоев: «Локомотив» без Дзюбы и с ним — две разные команды

Оздоев: «Локомотив» без Дзюбы и с ним — две разные команды
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев оценил состав московского «Локомотива» и роль Артёма Дзюбы в нём.

«Состав примерно такой же, как у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», но некоторые позиции слабее. Понятно, что у них есть Артём. Надо отдать ему должное — в хорошей форме и почти всегда помогает команде. Без Дзюбы и с ним «Локомотив» — две разные команды.

Он в хорошей форме, отлично себя держит. У него есть качество, есть мастерство. Об этом все прекрасно знают. Артём и сейчас выступает на высоком уровне.

Почему не пошло в Турции? Тут много факторов. Думаю, что Артём сам лучше понимает спустя время, чего ему не хватило. Есть ощущение, что он попал не в тот коллектив, не в свою команду», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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