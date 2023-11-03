Оздоев: в чемпионате России ПАОК боролся бы за первое место

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал сильное выступление своей команды на европейской арене: семь побед и две ничьих в девяти матчах Лиги конференций.

«Совсем не удивлён. У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четвёрка в Греции — очень сильные команды. Поэтому я не удивлён нашими успехами в Европе. Дай бог, чтобы дошли до финала! Очень хочется.

Последние два матча — с «Айнтрахтом» и «Абердином» — триллеры. Как говорится, всё возвращается. Мы от ОФИ на 95-й пропустили и незаслуженно проиграли матч, который должны были выиграть. В итоге нам вернулось сейчас. С «Айнтрахтом» тоже не заслуживали поражения и даже ничьей. У нас было очень много моментов. Гол отменили из-за сантиметрового или даже миллиметрового офсайда. Сейчас самое главное — закончить групповой этап на первом месте, чтобы сразу выйти в 1/8 финала», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.