Магомед Оздоев: поляк Кендзёра знает русский и помогает мне

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, как общается с партнёрами в новой команде. Он признался, что в коммуникации ему помогает одноклубник из Польши, который знает русский язык.

«В основном на английском, потому что много иностранцев. Нужно отдать должное: многие футболисты, которые долго тут играют, уже знают греческий язык. Моего английского для общения хватает, но буду ещё дополнительно заниматься, доучивать.

На русском языке с Тайсоном можно поболтать, который в «Шахтёре» играл. Поляк Томаш Кендзёра неплохо знает русский и помогает мне в общении. Иногда подсказывает некоторые слова, если не до конца уловлю тренерскую мысль или не понимаю какие-то вещи», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.