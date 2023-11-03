Гонсалес: я согласился на участие в матче легенд ЦСКА, занимаюсь сбором нужных документов

Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес рассказал, что согласился принять участие в матче легенд армейцев с «Локомотивом», который запланирован на 19 ноября.

«Со мной связались организаторы матча легенд неделю назад. Я дал согласие, постараюсь приехать в Москву. Сейчас занимаюсь сбором нужных документов. В России не был очень давно, сильно соскучился по старым друзьям», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. На счету игрока 10 голов и 13 результативных передач в 67 матчах. Также чилийский полузащитник играл за такие команды, как «Альбасете», «Ливерпуль», «Реал Сосьедад», «Бетис», «Универсидад Католика» и «Коло-Коло». Ретроматч «Локомотив» – ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене».