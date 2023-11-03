Созин: давайте звать в РПЛ две лучшие команды Беларуси, если УЕФА и ФИФА дадут добро

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поддержал идею приглашения команд из Беларуси в Российскую Премьер-Лигу.

«Формат Кубка России с групповым этапом обсуждают уже очень давно. Понятно, что была задача насытить сезон матчами, когда нет еврокубков и матчей сборных. Этот формат выбрали из неизбежности, убив, таким образом, исторический формат кубковых соревнований – а исторически это всё же матчи на вылет.

Что ещё можно было бы сделать? Я всегда был против увеличения РПЛ, используя команды Первой лиги. Это просто не тот уровень, в прошлом сезоне даже 16 команд было многовато. Но вот вариант увеличить РПЛ до 18 команд, пригласив две лучшие команды Беларуси, мне понравился. Хорошая идея. Но только если это не противоречит регламентам УЕФА и ФИФА. Если там дадут добро, давайте звать две лучшие команды страны, а Кубок снова играть на вылет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».