Клопп: Диас мало спал в последнее время, но новости из Колумбии вселяют в нас надежду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вингера Луиса Диаса, чей отец до сих пор находится в заложниках у Армии национального освобождения, а также ответил на вопрос, сможет ли футболист принять участие в ближайшем матче команды.

«Если он будет чувствовать себя хорошо, то он будет с нами. Он мало спал в последнее время. Новости из Колумбии вселяют в нас надежду. Не могу сказать, какое решение мы примем. Оно будет зависеть от него, сможет ли он выйти на поле или нет. Мы не должны форсировать ситуацию с Луисом. Мы все вместе ждём хороших новостей», — цитирует Клоппа Evening Standard.

Напомним, в грядущее воскресенье, 5 ноября, в матче АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лутоном». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.