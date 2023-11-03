Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — о матче с «Боруссией»: «Бавария» определённо едет в Дортмунд, чтобы победить

Тухель — о матче с «Боруссией»: «Бавария» определённо едет в Дортмунд, чтобы победить
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о грядущем матче чемпионата Германии, в котором мюнхенский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» на домашнем стадионе «шмелей».

«Мы будем должны играть на пределе своих возможностей, демонстрируя свой лучший уровень с первой и до последней минуты. Мы определённо едем в Дортмунд, чтобы победить. Я считаю, у нас достаточно качества, формы и духа, чтобы одолеть их», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, команда Тухеля сыграет с «Боруссией» завтра, 4 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслужит бригада судей во главе с Денизом Айтекином. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Материалы по теме
Томас Тухель разочарован из-за вылета из Кубка Германии от команды третьей лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android