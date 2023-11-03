Бышовец: критически отношусь к таким матчам, как игра сборной России с Кубой

Бывший тренер сборной России, «Динамо», «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы, который состоится в Волгограде.

«Учитывая наши симпатии к Кубе на протяжении стольких лет, я думаю, что нас ждёт хороший матч, который закончится дружбой. Впрочем, говорить о пользе, о результате, наверное, нет смысла. Это не будет главным. Сборной России необходимы соперники, которые могут определять вектор развития, дать максимум информации — на каком уровне мы сегодня находимся.

Я критически отношусь к таким матчам. Я думаю, что матч с Кубой могла бы сыграть не столько национальная команда, сколько команда на будущее, составленная из молодых игроков с перспективой. Это было бы интересно и полезно», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.