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Защитник «Ювентуса» Бремер продлит контракт с клубом до 2028 года в ближайшие недели

Защитник «Ювентуса» Бремер продлит контракт с клубом до 2028 года в ближайшие недели
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Бразильский защитник «Ювентуса» Бремер и руководство туринского клуба находятся в шаге от того, чтобы договориться о продлении трудового соглашения футболиста до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, пролонгация контракта произойдёт в ближайшие недели.

Напомним, Бремер присоединился к «старой синьоре» в 2022 году, перейдя в неё из «Торино». За это время 26-летний футболист принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение защитника рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Бремера составляет € 40 млн.

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