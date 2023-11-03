Орещук: «Зенит» для «Динамо» — неудачный жребий, с ЦСКА и «Локомотивом» было бы проще

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по результатам которой соперником бело-голубых стал санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» для «Динамо» — однозначно неудачный жребий. С ЦСКА и «Локомотивом» было бы проще? Да, конечно, покомфортнее. «Зенит» в данный момент и в Африке «Зенит».

В прошлом году они тоже встречались в Кубке, и тогда всё закончилось судейским скандалом. Может ли получиться так и сейчас? Не хочу опускаться до судейства, потому что то, что творится в нашем судейском корпусе… Кроме улыбки, у меня ничего не возникает. Хочется футбол смотреть, а не о судействе разговаривать. Футбол должен быть весёлый. «Динамо» и «Зенит» всегда играют весело. А как получится – это уже богу одному известно.

Думаю, что у «Динамо» есть шанс. В данный момент не могу сказать, что «Зенит» смотрится очень стабильно и сильно. Первая игра положит путь к решению задачи. Если «Динамо» выиграет первую игру с хорошим счётом, тогда есть шансы. Если сыграют вничью или проиграют – то шансов ноль», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».