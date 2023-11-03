Спортдир «Ньюкасла»: нет правил, не позволяющих покупать нам игроков из Саудовской Аравии

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт ответил на вопрос о том, существуют ли обстоятельства, которые могут помешать «сорокам» приобретать футболистов у клубов из Саудовской Аравии.

«На текущий момент таких правил нет. Действующие положения говорят, что ничего не может помешать этому. Но существует вероятность того, что различные организации будут изучать эти трансферы через призму аффилированности сторон и наблюдать, чтобы игроки приобретались по справедливой рыночной стоимости. Однако такая практика существует уже достаточно давно», — приводит слова Эшуорта журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Данный вопрос возник по причине того, что 80% акций «Ньюкасла» принадлежат Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии.