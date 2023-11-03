Стало известно, когда Френки де Йонг вернётся в состав «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг вернётся на поле после международного перерыва. Об этом в соцсетях сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По сведениям источника, идея тренерского штаба «Барселоны» заключается в том, чтобы де Йонг сыграл в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано», который состоится 25 ноября. Таким образом, игрок сборной Нидерландов не поможет каталонцам в матчах с «Реалом Сосьедад» (4 ноября), «Шахтёром» (7 ноября) и «Алавесом» (12 ноября).

Напомним, 26-летний Френки де Йонг является игроком «Барселоны» с октября 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Каталонии рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Нидерландов в € 90 млн. В текущем сезоне Френки принял участие в семи матчах своей команды и отметился одним забитым мячом. Де Йонг получил травму лодыжки 23 сентября в матче 6-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (3:2).

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