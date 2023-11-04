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Тренер «Боруссии» Терзич: уверен, что мы сможем сдержать Кейна в матче с «Баварией»

Тренер «Боруссии» Терзич: уверен, что мы сможем сдержать Кейна в матче с «Баварией»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал о манере игры нападающего «Баварии» Гарри Кейна и о том, как следует против него играть.

«Мы знаем, что его товарищи по команде будут постоянно искать его на поле. Кейн по-прежнему продолжает опускаться на позицию «десятки» и «восьмёрки». Мы как команда собираемся противостоять ему, сужая пространство. Мы всегда хотим создавать ситуацию два в один в обороне. Мы знаем о качествах Гарри Кейна. Сдержать его — это интересная задача. Мы крайне уверены в том, что у нас всё получится», — приводит слова Терзича Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Боруссия» сыграет с «Баварией» сегодня, 4 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

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