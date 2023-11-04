Месси обошёл Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч»

Журналист Фабрицио Романо в своём телеграм-канале опубликовал баллы нападающих Лионеля Месси и Эрлинга Холанда в голосовании за «Золотой мяч».

Аргентинский футболист «Интер Майами» получил 462 очка, а норвежский форвард «Манчестер Сити» заработал 357 очков.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Игрок получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.