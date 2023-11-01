«Ливерпуль» снова хорош. Удержали Салаха, а Клопп навёл порядок в полузащите

В 14 матчах сезона «Ливерпуль» проиграл всего раз – «Тоттенхэму» (1:2). Хотя мерсисайдцы точно не заслужили такой результат, судьи просто «убили» команду Юргена Клоппа. В остальном – «Ливерпуль» идёт катком по Лиге Европы и отстает от лидирующего «Тоттенхэма» в АПЛ всего на три очка. Хотя ещё в начале года главный тренер столкнулся с самым неприятным кризисом за всё время работы на «Энфилде»: «Ливерпуль» выдохся, много пропускал и разучился прессинговать.

Назрела перестройка. Болельщики ждали масштабной работы на трансферном рынке. Клуб начал бодро: быстро закрыли сделки по Алексису Мак Аллистеру из «Брайтона» (€ 42 млн) и Доминику Собослаи из «Лейпцига» (€ 70 млн). Потом началась долгая погоня за опорником-разрушителем, но Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа в итоге ушли в «Челси», поэтому Клопп использовал резервный (и неожиданный) вариант в лице 30-летнего Ватару Эндо из «Штутгарта».

К тому времени «Ливерпуль» уже потерял Фабиньо (продали в «Аль-Иттихад» за € 46,7 млн) и Джордана Хендерсона (ушёл в «Аль-Иттифак» за € 14 млн). Хотя бразилец точно входил в планы на новый сезон. Вместо перестройки «Ливерпуль» получил новые дыры: уже после старта сезона на дедлайне пришёл Райан Гравенберх из «Баварии» (€ 40 млн), но его точно нельзя было назвать «волнорезом» по типу желаемого Кайседо. Плюс до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии (7 сентября) шли слухи о потенциальном уходе Мохамеда Салаха.

Многие ожидали очередной завал на фоне скомканной летней кампании, однако «Ливерпуль» версии 2.0 смотрится очень достойно. В чëм же дело?

ЮРГЕН КЛОПП Фото: Stu Forster/Getty Images

Салах снова в форме

Мо проснулся после ужасной зимы и в 15 весенних матчах АПЛ оформил 11+7 по системе «гол+пас». В нынешнем сезоне египтянин ушёл с поля без результативных действий всего раз (опять этот «Тоттенхэм»): на счету Салаха уже 8+4 в 10 матчах лиги. В рамках «Ливерпуля» 2.0 это уже не тот реактивный правый форвард-магнит, забеги которого пугали любую оборону (Серхио Рамос в финале ЛЧ-2017/2018 даже предусмотрительно сломал эту ракету от греха подальше).

Да, скорость всё ещё на месте, но Мохамеда уже нельзя назвать отдельным супероружием. Он часть нового супероружия – атакующей пятерки «Ливерпуля». Здесь Салах хорош в быстрых комбинациях: либо завершает сам, либо участвует в подыгрыше.

«За пределами поля он ведёт себя как взрослый человек, во всём остальном Салах всё ещё молод. Он в отличной форме. Если его просканировать, то большинство его костей, вероятно, как у 19-20-летнего парня. Понимание игры – это именно то, что мы пытаемся привить молодым игрокам. Они все знают так много о футболе, когда завершают карьеру в 35 лет. Но чем раньше получишь эту информацию, тем больше пользы это тебе принесёт. Что касается Салаха, то он лучше чувствует свободные зоны, понимает, как соперники реагируют на его действия. И даже если он не забивает сам, то всё равно помогает нам угрожать противнику. Это действительно очень важно», – хвалит вингера Юрген Клопп.

Дикие камбэки и игра в меньшинстве – на недосягаемом уровне

По ходу сезона во всех турнирах «Ливерпуль» шесть раз проигрывал по ходу матча, но либо сравнивал счёт, либо побеждал. Даже с «Тоттенхэмом» при 0:1 сравнял Коди Гакпо, после чего команда Клоппа вдевятером (Кёртис Джонс и Диогу Жота получили красные карточки) почти свела матч к ничьей!

Самое интересное, что «Ливерпуль» оформил два камбэка в меньшинстве. С «Борнмутом» (3:1) удалился Мак Аллистер. А с «Ньюкаслом» (2:1) красную схватил Вирджил ван Дейк.

Болельщики «Ливерпуля» даже шутят, что более уверены в успехе, когда команда пропускает первой. Этот парадокс давно преследует Клоппа: достаточно вспомнить хотя бы 4:0 на «Энфилде» с «Барселоной» после 0:3 на «Камп Ноу». Но в этом сезоне камбэки вышли на хардкорный уровень. Помимо тактических перестановок, тренер грамотно работает с заменами. Самый яркий пример – выход Дарвина Нуньеса в матче с «Ньюкаслом». В условиях полного хаоса и рандома впереди форвард нашёл два момента в концовке и реализовал их.

В матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) Клопп выпустил Луиса Диаса вместо Мак Аллистера. Команда перестроилась с 4-3-3 на 4-4-2, Робертсон с Диасом уничтожили правый фланг обороны соперника, а «Вулверхэмптон» пропустил три гола.

«ЛИВЕРПУЛЬ» Фото: Naomi Baker/Getty Images

На тренировках Клопп запускает специальные двусторонки в формате «10 против 11» или «9 против 11». Это один из возможных ответов на вопрос, почему «Ливерпуль» так хорош, когда ему надо отыгрываться.

Вернулись травмированные

Камбэков не было бы без глубины состава. Сейчас, например, доступны Диогу Жота и Луис Диас, которые много лечились в прошлом сезоне. С ними «Ливерпуль» намного круче атакует и прессингует.

Диогу Жота — игрок, который идеально чувствует моменты в чужой штрафной. С момента перехода в «Ливерпуль» (лето-2020) только Каллум Уилсон (0,19) из «Ньюкасла» и Эрлинг Холанд (0,18) из «Манчестер Сити» обогнали португальцам по среднему показателю xG (ожидаемые голы) на каждый удар без учета пенальти среди игроков АПЛ, которые били по воротам более 100 раз. Расшифровка: Жота — настоящий киллер. Причём часто забивает головой, хотя рост португальца всего 178 см. К этому он добавляет высокую работоспособность и эффективность в прессинге.

ДИОГУ ЖОТА И ЛУИС ДИАС Фото: Julian Finney/Getty Images

Луис Диас – конвейер угроз с левого фланга. Его манёвры иногда слишком предсказуемы, но даже минимальную свободу колумбиец резко преобразует в опасные удары и передачи. Помогают резкость и агрессия – Клопп часто использует качества Диаса, чтобы задушить чужую оборону, ведь для контроля Луиса требуется минимум два, а иногда даже три соперника.

Этих парней очень не хватало.

Дарвин Нуньес прогрессирует

Прошлым летом «Ливерпуль» отдал «Бенфике» € 80 млн за нападающего, который быстро стал странным гибридом Энди Кэрролла и Тимо Вернера. Нуньес не забивал из выгодных позиций и не понимал требования тренера: терялся в прессинге и плохо отрабатывал в обороне.

Сейчас у Дарвина 6+5 в 13 матчах во всех турнирах (в прошлом сезоне было 15+4 в 42 играх). Он лучше понимает партнеров и постоянно создаёт угрозу через рывки и приём мяча в любых участках финальной трети. Да, Нуньес не всегда выходит в старте, но у Клоппа появился ещё один надёжный боец.

Дарвин Нуньес Фото: Matt McNulty/Getty Images

Ассистент Клоппа Пеп Лейндерс комментирует прогресс Нуньеса: «Он стал лучше понимать систему контрпрессинга. И это здорово, ведь на поле он даёт то, чего у нас раньше не было. Соперники часто прессингуют нас, особенно когда используют персональные ориентировки. Но благодаря Дарвину мы можем ломать это давление. Нуньес задаёт темп и убегает вперёд, это создаёт пространство для Салаха, Диаса, Жоты, Гакпо или кого-то ещё».

Впрочем, Нуньес не был бы собой, если бы не такие моменты:

В этой ситуации Нуньес не забил! Фото: Кадр из трансляции

Но улучшения всё равно очевидны. Таким образом, у «Ливерпуля» сформировалась атакующая группа, в которой каждый обладает уникальными качествами и может подстраиваться под разные тактические сценарии. Нуньес, Салах, Диас, Жота, Гакпо – с этим отрядом «Ливерпуль» прямо сейчас идет на втором месте в АПЛ по ожидаемым голам: 23,73 xG. Выше только «Ньюкасл» (24,83 xG), но тут есть нюанс. Статистику команды Эдди Хау сильно улучшил аномальный матч с «Шеффилд Юнайтед» (8:0 при 5,11 xG), где произошла самая настоящая футбольная расчленёнка.

Новая полузащита

Линия с главными изменениями. Мак Аллистер и Собослаи стабильно играют в старте, но если бывший хавбек «Брайтона» ещё не до конца вписался в систему, то лидер сборной Венгрии разрывает чуть ли не с первого матча. Хотя основные цифры не отражают всей крутости Доминика (всего 2+2 в 13 матчах).

Собослаи – третий игрок АПЛ по количеству действий, которые привели к ударам по чужим воротам (передачи, удачный дриблинг и так далее) – 51. Круче только Бруну Фернандеш (52) и Джеймс Мэддисон (78). В последнем матче с «Ноттингем Форест» венгр сделал две голевые и удостоился персональной похвалы от Клоппа: «На этого парня приятно смотреть, он так любит играть и так зрел на поле, что… Ну он сделал два ассиста, что тут ещё сказать. Всегда нужны игроки, которые понимают футбол, и он определённо понимает».

Болельщики признали Собослаи лучшим игроком команды в августе. Уверенность, с которой хавбек ворвался в команду, поражает: когда у «Ливерпуля» что-то не получается, Клопп часто подзывает Доминика к себе и передаёт через него инструкции для всех остальных.

Юрген Клопп и Доминик Собослаи Фото: Jan Kruger/Getty Images

Гравенберх и Эндо, хоть и не были приоритетными целями, добавили физической мощи и глубины состава. Также на подхвате есть Кёртис Джонс и Харви Эллиотт, которых принято недооценивать, но в условиях чёткого баланса (чего остро не хватало прошлогоднему «Ливерпулю») они превращаются в крепких и эффективных исполнителей. Плюс помогает обнаруженная весной фишка с перемещением Трента Александер-Арнольда в опорную зону при владении мячом. Хотя в последнем матче с «Ноттингем Форест» (3:0) он опускался уже на одну линию с центральными защитниками.

Проблемы «Ливерпуля» закончились?

Точно нет. По-прежнему отсутствует чистый опорник-разрушитель. Эндо – это неплохое, но всё-таки временное решение. А что бывает, если у «Ливерпуля» дыра в опорной, многие помнят по прошлому сезону. Плюс защитники регулярно подкидывают Алисону работу. У «Ливерпуля» всего лишь пятая по надежности оборона в АПЛ: при 12,79 xG команда пропустила девять голов (где-то выручает вратарь, где-то прощают соперники).

Также из-за травмы плеча на несколько месяцев выбыл Эндрю Робертсон. Вместо него бегает Константинос Цимикас, но, чем ближе Рождество, когда пойдут самые напряженные игровые отрезки, тем страшнее за здоровье игроков «Ливерпуля». Каждая травма влияет на баланс и вариативность. Например, до сих пор недоступны Стефан Байчетич и Тьяго Алькантара.

Да и все серьезные проверки у Клоппа ещё впереди: 25 ноября выездной матч с «Манчестер Сити», а в середине декабря подряд идут домашние игры с «Арсеналом» и «МЮ».

Впрочем, «Ливерпуль» 2.0 – одна из самых зрелищных и непредсказуемых команд современности. И уже спасибо Юргену, что пошёл на новый заход.