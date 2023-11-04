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Игрок «Бока Хуниорс» Кавани: финал Кубка Либертадорес — матч всей моей жизни

Игрок «Бока Хуниорс» Кавани: финал Кубка Либертадорес — матч всей моей жизни
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Нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани высказался о грядущем финале Кубка Либертадорес, в котором его команда сыграет с бразильским «Флуминенсе».

«В тот момент, когда мы выходим в финал, перестаём думать о прошлом и концентрируемся на настоящем и на том, что нам предстоит пережить. Вот почему я считаю завтрашний матч игрой всей моей жизни. Также я счастлив, что окажусь в этом финале в 36 лет после того, как перестал выступать в Европе.

За исключением титула чемпиона Кубка Америки 2011 года, я готов обменять все трофеи ради победы в Кубке Либертадорес в составе «Бока Хуниорс». Это будет прекрасный момент, которым нужно наслаждаться», — приводит слова Кавани Mundo Deportivo.

Напомним, финал Кубка Либертадорес состоится сегодня, 4 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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