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Стали известны результаты голосования Бензема за лучшего молодого игрока года

Журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал результаты голосования французского нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема за лучшего молодого игрока года.

На первое место Бензема поставил полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Второе место в рейтинге француза занял хавбек «Барселоны» Педри, третье — ещё один игрок «сливочных» Джуд Беллингем.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, который стал для него восьмым за карьеру. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.