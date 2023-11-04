ЭСК РФС: судья Шафеев верно отменил пенальти в ворота «Крыльев» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила решение арбитра Рафаэля Шафеева отменить пенальти, назначенный в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1) после вмешательства VAR и просмотра монитора.

«Судья правильно отменил назначенный пенальти в ворота команды «Крылья Советов» после вмешательства VAR и просмотра монитора на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Крылья Советов» №81 Богдан Овсянников, по мнению членов комиссии, не нарушал правила против атакующего игрока команды «Оренбург» №13 Владимира Обухова, так как между соперниками не было физического контакта, повлиявшего на возможность продвижения к мячу нападающего, который, в свою очередь, упав на газон неестественным образом, пытался обмануть судью с целью получения незаслуженного преимущества в виде назначения пенальти в пользу его команды.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство VAR в данную игровую ситуацию и решение судьи после просмотра монитора отменить пенальти, назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов» и вынести игроку «Оренбурга» предупреждение за симуляцию», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Напомним, встреча прошла 28 октября в Самаре и завершилась со счётом 1:1. «Оренбург» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Шафеева в эпизоде с отменой 11‑метрового удара в ворота «Крыльев Советов» на 80‑й минуте матча.