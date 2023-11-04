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Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
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Бывший футболист и капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми. Встреча пройдёт 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Перед матчем «Локомотив» — «Спартак» у меня хорошие ожидания. И «Спартак», и «Локомотив» играют в атаку. Думаю, что получится зрелищный футбол с забитыми мячами. Не знаю, кто выиграет. Группа атаки у обеих команд хорошая, но есть проблемы в обороне и там и там. Матч сложится интересно. Хочется в это верить», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе красно-белых 20 очков в 13 матчах чемпионата. Следующую игру в рамках 14-го тура РПЛ «Спартак» проведёт в гостях, а противостоять ему будет «Локомотив». Встреча пройдёт завтра, 5 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.

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МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
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П2
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