Бруну Фернандеш высказался в защиту Гарри Магуайра

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о защитнике «красных дьяволов» Гарри Магуайре. В последнее время в адрес английского футболиста поступало много критики от экспертов и болельщиков.

«Я не хочу слишком много зацикливаться на одном игроке, но в последнее время все были слишком критичны по отношению к Гарри Магуайру.

У него всё очень хорошо получается на поле, Гарри заслуживает уважения. Я надеюсь, что он сможет остаться на своём уровне и будет показывать хороший футбол», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Магуайр был капитаном команды до Фернандеша. Англичанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.

В текущем сезоне защитник провёл за манкунианцев девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.