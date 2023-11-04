«Наполи» с Хвичей в составе уверенно обыграл «Салернитану» в матче 11-го тура Серии А

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии A между «Салернитаной» и «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Ареки» в Салерно. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Наполи» одержал уверенную победу со счётом 2:0. Грузинский вингер гостей Хвича Кварацхелия провёл на поле 69 минут и не успел отметиться результативными действиями.

В начале первого тайма, на 13-й минуте, Джакомо Распадори с передачи Станислава Лоботки открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. Во втором тайме, под конец встречи, Элиф Элмас с передачи Матиаса Оливейры удвоил преимущество гостей в матче. Гол Элмаса так и остался последним во встрече, «Наполи» обыграл «Салернитану» со счётом 2:0.

После результата данного матча «Наполи» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко в 11 встречах. «Салернитана» же находится на последнем, 20-м месте, имея в своём активе всего 4 очка в 11 играх.