Тен Хаг: «МЮ» должен выигрывать в каждом матче. Нужно хорошо играть, и тогда очки придут

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0).

«Нужно хорошо играть, и тогда очки придут. Мне всегда хочется улучшать игровой процесс. Иногда нужно быть более прагматичными, но сегодня мы играли лучше, чем раньше.

«Манчестер Юнайтед» должен выигрывать в каждом матче. У нас будет 24 часа на отдых, а затем мы начнём готовиться к следующей игре. В этом и заключается моя работа», – приводит слова тен Хага Football365.

После 11 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает шестое место в чемпионате. В предыдущих двух играх «красные дьяволы» разгромно проиграли «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу» с одинаковым счётом — 0:3.