Сенников: для Дзюбы и остальных игроков «Локомотива» матч со «Спартаком» — принципиальный

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Спартаком». Встреча пройдёт 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Когда «Локомотив» и «Спартак» встречаются, заранее результат всегда непонятен. Обе команды не всегда играют ровно и показывают свой лучший футбол. Сейчас «Локомотив» немного лучше в психологическом плане, игроки высокого уровня, которые играют в сборной, да и атмосфера в клубе хорошая. «Спартак» может быть злым в этом матче, чтобы реабилитироваться за два поражения — от «Факела» и «Краснодара».

И для Дзюбы, и для остальных игроков «Локомотива» матч со «Спартаком» — это принципиальная игра. Это было вызовом во все времена. В моё время на «Спартак» был запредельный настрой, но у «Локомотива» тогда шансов было меньше. А сейчас они равны, поэтому будет очень интересно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, следующую игру «Спартак» проведёт в рамках 14-го тура РПЛ в гостях, а противостоять ему будет «Локомотив». Встреча пройдёт завтра, 5 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.

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