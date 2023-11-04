Божович: хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Крутой парень и хороший певец!

Бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович рассказал, с кем из звёзд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться.

«Из звёзд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Очень нравится, выглядит как крутой парень, и как певец он хорош. И, конечно, знаю его песни! Одни из самых распространённых — «Рюмка водки» и дуэт «Она не твоя». Часто переслушиваю его песни.

Ещё есть актёр из фильма «Адмиралъ» Константин Хабенский. Он часто снимался в фильмах Никиты Михалкова. У него всегда интересные роли. С ним бы тоже познакомился», — приводит слова Божовича Sport24.

Божович на протяжении карьеры возглавлял такие российские команды, как «Амкар», «Москва», «Ростов», «Арсенал» (Тула) и «Крылья Советов». В сезоне-2013/2014 черногорский специалист завоевал Кубок России с ростовским клубом.