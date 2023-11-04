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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче РПЛ с «Балтикой»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче РПЛ с «Балтикой»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0).

«Первый тайм, если оценивать атакующие действия, у «Зенита» не так получился, как второй. По второму тайму полностью доволен, очень хорошо и надёжно сыграли, забили два мяча. Понимали, что будет много фланговых передач. Слава богу, что поле, хоть оно и было тяжёлым после дождей, позволяло играть в футбол. Второй тайм был замечательным в нашем исполнении. Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко. С августа «Балтика» никому не проигрывала с разницей в два мяча, поэтому ждали тяжёлой игры. Очень рады, что смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу.

Были ли у меня по ходу матча сомнения в победе «Зенита»? Что за сомнения? Была уверенность в том, как должны мы играть. Результат может быть любой, вне зависимости от того, как ты играешь. У нас тоже в чемпионате были матчи, где создавали много моментов, а в итоге были поражения. Тем и интересен футбол, что ни в одном матче нельзя быть уверенным в результате», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.

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