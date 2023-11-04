Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч, обойдя Головина

Игрок «Зенита» Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч, обойдя Головина
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Защитник сине-бело-голубых Родригао установил рекорд в данной встрече по точным передачам за один матч. Бразилец сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой» – это рекорд РПЛ. Предыдущим рекордом были 114 передач Александра Головина за ЦСКА в матче с «Уралом» в 2016 году.

После данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.

Материалы по теме
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче РПЛ с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android