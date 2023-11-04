Игрок «Зенита» Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч, обойдя Головина

Сегодня, 4 ноября, прошёл матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Защитник сине-бело-голубых Родригао установил рекорд в данной встрече по точным передачам за один матч. Бразилец сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой» – это рекорд РПЛ. Предыдущим рекордом были 114 передач Александра Головина за ЦСКА в матче с «Уралом» в 2016 году.

После данного матча «Зенит» поднялся на первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя «Краснодар». Стоит отметить, что у сине-бело-голубых 29 очков в 14 играх, а у «быков» 28 очков в 13 встречах, то есть у «Краснодара» есть игра в запасе. «Балтика» же, в свою очередь, находится на 15-м месте, имея в своём активе 11 очков в 13 матчах.