Лионель Месси оценил перспективы Мбаппе и Холанда выиграть «Золотой мяч» в будущем

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, недавно выигравший свой восьмой «Золотой мяч», высказался о перспективах форвардов «ПСЖ» и «Манчестер Сити», Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, забрать награду в будущем.

«Среди фаворитов на «Золотой мяч» в этом году были Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Как я оцениваю их сезон? Должен признать, что Холанд провёл великолепный сезон. Он забил много голов, выиграл Лигу чемпионов и завоевал требл с «Манчестер Сити». Я уверен, что он станет одним из футболистов, которые в ближайшие годы будут регулярно претендовать на «Золотой мяч». Не буду удивлён, если он выиграет его очень скоро.

Что касается Килиана, то с ним примерно так же: у него был отличный сезон, особенно впечатляющий чемпионат мира, он чуть не испортил нам финал своими мячами. Мне кажется, как я уже несколько раз говорил, что он один из тех футболистов, которые могут выигрывать «Золотой мяч» каждый год, так как он точно один из самых лучших игроков в мире», — приводит слова Месси L’Equipe.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Эта награда стала для него восьмой за карьеру. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.