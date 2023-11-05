«Флуминенсе» выиграл у «Бока Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Бразильский «Флуминенсе» обыграл аргентинский «Бока Хуниорс» со счётом 2:1 в дополнительное время в финале Кубка Либертадорес-2023. Матч прошёл на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Счёт открыл аргентинский нападающий «Флуминенсе» Херман Кано с передачи Кено на 36-й минуте. «Бока Хуниорс» сравнял счёт на 72-й минуте. Отличился перуанский защитник Луис Адвинкула с паса Кристиана Медины. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

В дополнительное время единственный мяч забил вышедший на замену нападающий Джон Кеннеди Батиста де Соуза на 99-й минуте с передачи Кено. Уже на 102-й минуте Кеннеди удалили за вторую жёлтую карточку. Во втором тайме дополнительного времени составы уравнялись. Красную карточку на 105+7-й минуте получил перуанский защитник «Бока Хуниорс» Франк Фабра.

Известный уругвайский нападающий Эдинсон Кавани провёл на поле в составе аргентинского клуба 78 минут и был заменён. Экс-футболист «Реала», защитник «Флуминенсе» Марсело был заменён на 80-й минуте. Экс-хавбек «Ювентуса» и «Интера» Фелипе Мело, также выступающий за команду из Рио-де-Жанейро, провёл на поле 52 минуты.

«Флуминенсе» впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.