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Нападающий «Оренбурга» Обухов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»

Нападающий «Оренбурга» Обухов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказал мнение о грядущем матче РПЛ, в котором его команда сыграет с «Ростовом».

«У «Оренбурга» следующая игра с «Ростовом». Это хорошая и сыгранная команда, которую долго тренирует один тренер, поэтому и тактика отлажена. Не могу выделить характерную черту «Ростова», но жду боевой матч», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Оренбург» сыграет с «Ростовом» в матче 14-го тура российской Премьер-лиги завтра, 6 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

После 13 туров РПЛ «Оренбург» набрал 12 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В свою очередь, «Ростов» после 13 игр чемпионата России заработал 16 очков и расположился на десятой строчке.

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