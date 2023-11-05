Евгений Ловчев: всё становится на свои места — «Зенит» станет чемпионом

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Зенитом». Ловчев считает, что сине-бело-голубые станут чемпионами России в этом сезоне.

«Первый тайм получился малозрелищным — «Балтика» играла дисциплинированно и не давала ничего создать. Исключением стал момент с голом, но там с вне игры всё было понятно.

Во втором тайме сказался класс. И не только бразильцев. Отлично в первом эпизоде сыграл Сергеев после удара-передачи Вендела — так подстроиться под мяч и сыграть пяткой не каждый сможет. Здорово, что Сергеев справился. Во втором эпизоде отмечу не только пас Клаудиньо и завершение Кассьерры, но и проход по флангу Кругового, который здорово финтом убрал оппонента. То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды.

«Зенит» вышел на первое место в таблице, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, всё становится на свои места. Именно «Зенит» и станет чемпионом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.