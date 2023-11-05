Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тулуза» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00 мск

«Тулуза» — «Гавр»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 17:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Тулуза» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После десяти туров французского чемпионата «Тулуза» набрала 11 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Лиги 1 «Гавр» также набрал 11 очков, но расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.

В последних пяти играх чемпионата Франции «Тулуза» дважды проиграла, дважды сыграла вничью и один раз одержала победу. «Гавр» в последних пяти матчах Лиги 1 также два раза потерпел поражение, один раз обыграл соперника и дважды сыграл вничью.

Материалы по теме
Кузяев: есть большой плюс в том, что я один во Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android