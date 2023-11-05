Марцел Личка: верю, что у Захаряна большое будущее в европейском футболе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об экс-игроке клуба Арсене Захаряне, который сейчас выступает за испанский «Реал Сосьедад».

«Горжусь ли Захаряном? Да, конечно. Но я просто его болельщик — я ничего для него не сделал. Нужно сказать спасибо тренерам, которые работали с ним в академиях и в первой команде «Динамо» в последние годы. Арсен провёл со мной только месяц, то есть все качества у него уже были. Успел ли я что-то вложить в него? Надеюсь, ха-ха. Это надо спросить у самого Арсена. В общем, я за него очень рад.

Что могу пожелать Захаряну? Всегда буду повторять — держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога к успеху долгая — не надо уходить влево-вправо. Следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе. Конечно, я верю, что у Арсена большое будущее в европейском футболе. У него всё получится», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе:

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