«Тулуза» — «Гавр»: Далер Кузяев в стартовом составе на игру Лиги 1

Сегодня, 5 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Тулуза» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Тулуза»: Ресте, Деслер, Кошта, Николайсен, Суасо, Кассерес, Спирингс, Шмидт, Даллинга, Дённум, Магри.

«Гавр»: Десма, Сальмье, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Туре, Кузяев, Байо, Алиуи, Казимир, Грандсир.

После 10 туров французского чемпионата «Тулуза» набрала 11 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Лиги 1 «Гавр» также набрал 11 очков, но расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.

В последних пяти играх чемпионата Франции «Тулуза» дважды проиграла, дважды сыграла вничью и один раз одержала победу. «Гавр» в последних пяти матчах Лиги 1 также потерпел два поражения, один раз победил соперника и дважды сыграл вничью.