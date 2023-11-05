Ивич: «Крылья» не создали моментов, кроме гола. «Краснодар» доминировал весь матч

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер. Мы играли 90–95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три‑четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были ещё две хорошие возможности. Когда играют команды, занимающие первое и третье места, нельзя ожидать, что все 95 минут одна команда будет доминировать и иметь такое количество шансов.

О чём говорил в перерыве с игроками? Это останется только в раздевалке. Что обсуждал с арбитром? Верю, что, если тренер хочет задать вопрос судье, он может это сделать. Я с ним побеседовал, но это останется между нами», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 играх. «Крылья Советов» остались на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.