Защитник «Крыльев Советов» Бейл: после первого гола «Краснодара» это уже была не наша игра

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Первый гол был сложным для нас, поэтому пришлось в первой половине игры форсировать события и мы отдали немного пространства. Во втором тайме было лучше, но не удалось особо ничего создать, а счёт 0:2 практически всё разрушил.

Мы должны были быстрыми атаками удерживать «Краснодар» подальше от наших ворот, но, конечно, их первый гол сделал всё сложнее, и это уже была не наша игра», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 играх. «Крылья Советов» остались на третьей позиции. У подопечных Игоря Осинькина 22 очка.