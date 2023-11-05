Нападающий ЦСКА Давила высказался о связке с Аббосом Файзуллаевым

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о связке с партнёром по команде Аббосбеком Файзуллаевым.

«Два похожих гола в комбинации с Аббосом в разных играх — это наигранная комбинация? Это действительно то, что мы часто делаем и тренируем на базе. Мы тренируем игровые эпизоды, когда наш крайний нападающий проходит до лицевой линии и подаёт в зону второго мяча — с таких подач мы забиваем. Сегодня наши наработки выразились в двух голах.

Моё адаптация идёт потихоньку. С каждым разом всё лучше и лучше. В матчах, где я выходил, мне казалось, что что-то полезное я делаю. Каждый мой выход ознаменовывается какими-то полезными действиями. Адаптация идёт постепенно, но успешно», – передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.