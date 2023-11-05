Форвард ЦСКА Чалов достиг отметки в 100 результативных действий в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов достиг отметки в 100 результативных действий в Российской Премьер-Лиге. В активе 25-летнего форварда 72 забитых мяча и 28 результативных передач. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По информации источника, среди действующих игроков РПЛ этого показателя достигли только Артём Дзюба («Локомотив»), Фёдор Смолов («Динамо»), Квинси Промес («Спартак»), Кристиан Нобоа («Сочи») и Алексей Ионов («Ростов»).

Напомним, сегодня, 5 ноября, в рамках 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Голами в составе москвичей отметились Фёдор Чалов и Виктор Давила. Ещё один гол в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев.